Полиция об обстрелянном троллейбусе: информация не подтвердилась

Стекло в дверях потрескалось, но ни гильз, ни стрелявших правоохранители не обнаружили.
В Нацполиции прокомментировали онформацию, распространившуюся в соцсетях, о том, что вечером 15 июня неизвестные выстрелили в троллейбус 2-го маршрута.
«Информация не подтвердилась – никто в троллейбусе не слышал звука выстрела, никто на улице не видел кого-либо с оружием в руках, никаких гильз или других предметов не обнаружено», – говорится в сообщении.
На место выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Киевского отдела полиции.
Единственное, что подвердилось, – треснутое стекло в дверях троллейбуса.
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