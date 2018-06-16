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16.06.2018  16:49   

Полиция об обстрелянном троллейбусе: информация не подтвердилась

Стекло в дверях потрескалось, но ни гильз, ни стрелявших правоохранители не обнаружили.


//newsday.kh.ua

В Нацполиции прокомментировали онформацию, распространившуюся в соцсетях, о том, что вечером 15 июня неизвестные выстрелили в троллейбус 2-го маршрута.

«Информация не подтвердилась – никто в троллейбусе не слышал звука выстрела, никто на улице не видел кого-либо с оружием в руках, никаких гильз или других предметов не обнаружено», – говорится в сообщении.

На место выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Киевского отдела полиции.

Единственное, что подвердилось, – треснутое стекло в дверях троллейбуса.

Тэги:  стрельба, троллейбус, харьков
 
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