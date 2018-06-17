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17.06.2018  11:15   

На ХТЗ – очередное ДТП с мотоциклом

Участники столкновения разошлись полюбовно.


// Facebook

Авария произошла около четырех часов дня 16 июня в районе дома 186 по Александровскому проспектую

По предварительной информации, участниками столкновения стали мотоцикл и автомобиль Hyundai.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

От оформления полицейскими ДТП участники отказались и составили европротокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
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