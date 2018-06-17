На ХТЗ – очередное ДТП с мотоциклом

Участники столкновения разошлись полюбовно.
Авария произошла около четырех часов дня 16 июня в районе дома 186 по Александровскому проспектую
По предварительной информации, участниками столкновения стали мотоцикл и автомобиль Hyundai.
Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
От оформления полицейскими ДТП участники отказались и составили европротокол.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
Жаркая погода ожидается в выходные в Харькове. Осадков синоптики не обещают.
Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине по многолетней традиции отмечают День медицинского работника.
влажн.:
давл.:
ветер: