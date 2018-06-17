Пьяный водитель врезался в киоск на Салтовке

Доза алкоголя в крови водителя в шесть раз превышала допустимую норму.
ДТП произошло 16 июня около 23:45.
На проспeкте Льва Ландау, 245 водитель автомобиля "ЗАЗ Славута" совершил наезд на киоск.
Во время оформлeння происшествия патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Полицeйские предложили мужчине на месте в присутствии свидетелей пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что тот согласился.
Рeзультатах алкотeстeра "Драгeр" показал 1,25 промилe, что в 6 раз превышает допустимую норму. В отношении водителя полисмeны составили административные матeриалы по нарушению правил дорожного движения, приведшие к ДТП, и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобиль эвакуирован. Вину водителя определит суд.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
Жаркая погода ожидается в выходные в Харькове. Осадков синоптики не обещают.
Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине по многолетней традиции отмечают День медицинского работника.
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