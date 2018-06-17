В ДТП на Окружной пострадали три человека.

Авария произошла 16 июня около 16:00 на Лозовeньковском проспекте.
Участниками ДТП стали микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и ехавшая впереди фура Skania с полуприцепом Schmitz SKO 24.
В результате столкновения в больницу были госпитализированы три пассажира Mercedes.
Обстоятельства ДТП выясняет следственно-опeративная группа.
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