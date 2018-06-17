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17.06.2018  14:01   

В ДТП на Окружной пострадали три человека.

Авария произошла 16 июня около 16:00 на Лозовeньковском проспекте.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и ехавшая впереди фура Skania с полуприцепом Schmitz SKO 24.

В результате столкновения  в больницу были госпитализированы три пассажира Mercedes.

Обстоятельства ДТП выясняет следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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