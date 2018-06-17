17.06.2018 14:17

На Безлюдовке автомобиль врезался в велосипедистов: есть погибшая и пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла 17 июня в 11.10 в пгт Безлюдовка. В совершении преступления изобличен 42-летний водитель «ВАЗ».



// Нацполиция

Водитель легковой машины совершил наезд на четверых велосипедистов: женщину и троих 16-летних подростков



В результате аварии погибла женщина, ее личность устанавливается.

Двое 16-летних ребят доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ушибами и ранами. Четвертый пострадавший от госпитализации отказался.



Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.