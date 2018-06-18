Главная Новости Криминал и происшествия Семилетнюю девочку сбил нfсмерть микроавтобус
18.06.2018  10:23   

Семилетнюю девочку сбил нfсмерть микроавтобус

От полученных повреждений ребенок погиб.


// Нацполиция

ДПТ произошло около половины шестого вечера 17 июня на улице Драгомировской.

Полиция вызвали медики скорой, которые констатировали смерть ребенка.

Правоохранители установили, что наезд на 7-летнюю девочку совершил 42-летний водитель микроавтобуса.

Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.06 Криминал и происшествия На Безлюдовке автомобиль врезался в велосипедистов: есть погибшая и пострадавшие (ФОТО) 17.06 Криминал и происшествия В ДТП на Окружной пострадали три человека. 17.06 Криминал и происшествия На ХТЗ – очередное ДТП с мотоциклом
 
 

Видео

Благоустройство Харькова продолжается
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 