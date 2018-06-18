Семилетнюю девочку сбил нfсмерть микроавтобус

От полученных повреждений ребенок погиб.
ДПТ произошло около половины шестого вечера 17 июня на улице Драгомировской.
Полиция вызвали медики скорой, которые констатировали смерть ребенка.
Правоохранители установили, что наезд на 7-летнюю девочку совершил 42-летний водитель микроавтобуса.
Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И запомните: в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
влажн.:
давл.:
ветер: