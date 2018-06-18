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18.06.2018  11:58   

Под Харковом сгорел дом, есть пострадавший (ФОТО)

По предварительным данным, дом загорелся от горящей сухой травы, которую выжигал хозяин дома.


// ГСЧС

Днем 17 июня спасателям сообщили о пожаре в частном домовладении села Шевченково Краснокутского района.

Когда пожарные двух отделений прибыли на место, площадь пожара составляла уже около 60 кв.м. Пламя охватило почти весь дом.

Во время попыток спасти документы брат владельца дома, 1960 года рождения, получил ожоги конечностей и был госпитализирован в центральную районную больницу.

В течение часа спасатели локализовали пожар, на полную его ликвидацию понадобилось больше четырех часов.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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