Под Харковом сгорел дом, есть пострадавший (ФОТО)

По предварительным данным, дом загорелся от горящей сухой травы, которую выжигал хозяин дома.
Днем 17 июня спасателям сообщили о пожаре в частном домовладении села Шевченково Краснокутского района.
Когда пожарные двух отделений прибыли на место, площадь пожара составляла уже около 60 кв.м. Пламя охватило почти весь дом.
Во время попыток спасти документы брат владельца дома, 1960 года рождения, получил ожоги конечностей и был госпитализирован в центральную районную больницу.
В течение часа спасатели локализовали пожар, на полную его ликвидацию понадобилось больше четырех часов.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И запомните: в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
влажн.:
давл.:
ветер: