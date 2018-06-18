Главная Новости Криминал и происшествия Подросток поссорился с отцом из-за денег и три дня скрывался у приятеля
18.06.2018  11:28   

Подросток поссорился с отцом из-за денег и три дня скрывался у приятеля

Парень рассердился, что ему не дали денег на пополнение телефона.


// Нацполиция

Об исчезновении 13-летнего сына в дежурную часть Нововодолажского отделения полиции сообщил 78-летний отец. Он рассказал, что между ним и сыном возник словесный конфликт.

Полицейские установили круг знакомств ребенка, пообщались с его друзьями и отработали места возможного пребывания. В итоге парня нашли дома у товарища.

Подросток пояснил, что рассердился на отца за то, что тот не дал ему деньги на пополнение сим-карт. Он решил напугать родителей и убежал из дома, а в мобильном телефоне установил режим «полет», чтобы родители не могли дозвониться до него.

Полицейские вернули мальчика домой. С беглецом проведена профилактическая беседа, в отношении отца составлен админстративный  протокол по ст. 184 «невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» КУоАП.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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