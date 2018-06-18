Подросток поссорился с отцом из-за денег и три дня скрывался у приятеля

Парень рассердился, что ему не дали денег на пополнение телефона.
Об исчезновении 13-летнего сына в дежурную часть Нововодолажского отделения полиции сообщил 78-летний отец. Он рассказал, что между ним и сыном возник словесный конфликт.
Полицейские установили круг знакомств ребенка, пообщались с его друзьями и отработали места возможного пребывания. В итоге парня нашли дома у товарища.
Подросток пояснил, что рассердился на отца за то, что тот не дал ему деньги на пополнение сим-карт. Он решил напугать родителей и убежал из дома, а в мобильном телефоне установил режим «полет», чтобы родители не могли дозвониться до него.
Полицейские вернули мальчика домой. С беглецом проведена профилактическая беседа, в отношении отца составлен админстративный протокол по ст. 184 «невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» КУоАП.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И запомните: в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
влажн.:
давл.:
ветер: