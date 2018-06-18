Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове, на перекрестке, Toyota влетела в «необразованный» Mitsubishi
18.06.2018  13:44   

В Харькове, на перекрестке, Toyota влетела в «необразованный» Mitsubishi

18 июня около десятого часа на перекрестке ул. Библика и пр. Индустриальный произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.


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По предварительной информации водитель автомобиля «Mitsubishi Lanser» при выезде из второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю «Toyota Land Cruiser», который двигался по главной дороге и совершил с ним столкновение.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля «Mitsubishi» патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал в дальнейшем будет направлено в суд.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  машина, перекресток, харьков, улица
 
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