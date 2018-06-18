В Харькове, на перекрестке, Toyota влетела в «необразованный» Mitsubishi

18 июня около десятого часа на перекрестке ул. Библика и пр. Индустриальный произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
По предварительной информации водитель автомобиля «Mitsubishi Lanser» при выезде из второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю «Toyota Land Cruiser», который двигался по главной дороге и совершил с ним столкновение.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля «Mitsubishi» патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал в дальнейшем будет направлено в суд.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И запомните: в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
влажн.:
давл.:
ветер: