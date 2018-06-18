В Харькове мотоциклист сбил животное

В результате происшествия погибла косуля, водитель получил телесные повреждения.
Авария произошла 17 июня около 21:00 в Шевченковском районе города.
По предварительным данным, 42-летний водитель мотоцикла «Kawasaki» совершил наезд на косулю. От полученных травм животное погибло на месте. Человек с переломом ключицы доставлен в Харьковскую областную клиническую больницу.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И запомните: в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
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