18.06.2018 16:12

В Харькове мотоциклист сбил животное

В результате происшествия погибла косуля, водитель получил телесные повреждения.



// Facebook

Авария произошла 17 июня около 21:00 в Шевченковском районе города.

По предварительным данным, 42-летний водитель мотоцикла «Kawasaki» совершил наезд на косулю. От полученных травм животное погибло на месте. Человек с переломом ключицы доставлен в Харьковскую областную клиническую больницу.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.