Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове мотоциклист сбил животное
18.06.2018  16:12   

В Харькове мотоциклист сбил животное

В результате происшествия погибла косуля, водитель получил телесные повреждения.


// Facebook

Авария произошла 17 июня около 21:00 в Шевченковском районе города.

По предварительным данным, 42-летний водитель мотоцикла «Kawasaki» совершил наезд на косулю. От полученных травм животное погибло на месте. Человек с переломом ключицы доставлен в Харьковскую областную клиническую больницу.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  косуля, мотоцикл, харьков, дтп
 
Версия для печати
 

Видео

Благоустройство Харькова продолжается
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 