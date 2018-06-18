Под Харьковом полицейские задержали двух граждан за вырубку деревьев (ФОТО)

Разоблачили злоумышленников работники группы быстрого реагирования Липецкого отделения полиции.
Мужчины вели активную вырубку деревьев в поселке Борщева. В совершении преступления полицейские разоблачили 30-летнего жителя поселка Липцы и 37-летнего жителя поселка Октябрьское.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка деревьев) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И запомните: в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
влажн.:
давл.:
ветер: