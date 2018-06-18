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18.06.2018  15:43   

Под Харьковом полицейские задержали двух граждан за вырубку деревьев (ФОТО)

Разоблачили злоумышленников работники группы быстрого реагирования Липецкого отделения полиции.


// Полиция

Мужчины вели активную вырубку деревьев в поселке Борщева. В совершении преступления полицейские разоблачили 30-летнего жителя поселка Липцы и 37-летнего жителя поселка Октябрьское.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка деревьев) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  дерево, вырубка, харьков, полиция
 
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