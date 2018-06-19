В районе Московского проспекта ВАЗ влетел в столб, есть пострадавший

19 июня около 1:00 ночи патрульным поступил вызов о ДТП с потeрпевшими на ул. Олимпийская, 1-А.
По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ – 21102» совершил наезд на электроопору, в результате чего та упала. Также, был поврежден автомобиль «Audi».
Пассажира авто «ВАЗ-21102» были госпитализировано в больницу. Подробные обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
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