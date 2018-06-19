Главная Новости Криминал и происшествия В районе Московского проспекта ВАЗ влетел в столб, есть пострадавший
19.06.2018  10:27   

В районе Московского проспекта ВАЗ влетел в столб, есть пострадавший

19 июня около 1:00 ночи патрульным поступил вызов о ДТП с потeрпевшими на ул. Олимпийская, 1-А.


// fakty.ictv.ua

По предварительной  информации, автомобиль «ВАЗ – 21102» совершил наезд на электроопору, в результате чего та упала. Также, был поврежден автомобиль «Audi».

Пассажира авто «ВАЗ-21102» были госпитализировано в больницу. Подробные обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, ваз, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.06 Криминал и происшествия В Харькове мотоциклист сбил животное 18.06 Криминал и происшествия Семилетнюю девочку сбил насмерть микроавтобус 17.06 Криминал и происшествия На Безлюдовке автомобиль врезался в велосипедистов: есть погибшая и пострадавшие (ФОТО)
 
 

Видео

Тариф на горячую воду и теплоснабжение для населения может возрасти на 7,3%
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 