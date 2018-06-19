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19.06.2018  12:01   

В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании нескольких объектов

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 19 июня около 10:05.


// Facebook

В сообщениях указано, что заминировано помещение бизнес-центра на улице Свободы и магазина компьютерной техники на Московском проспекте.

Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проводится проверка.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  звонок, здание, харьков, полиция
 
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