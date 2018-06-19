В Холодногорском районе полицейские задержали «телефонного» вора

Злоумышленником оказался неоднократно судимый житель Харьковской области.
К Холодногорскому отделу полиции обратилась 49-летняя женщина. Она сообщила, что вечером в сквере на улице Полтавский шлях неизвестный отобрал у нее мобильный.
Оперативники Холодногорского отдела полиции установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Харьковской области.
Вещественное доказательство изъято.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
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