Главная Новости Криминал и происшествия В Холодногорском районе полицейские задержали «телефонного» вора
19.06.2018  12:15   

В Холодногорском районе полицейские задержали «телефонного» вора

Злоумышленником оказался неоднократно судимый житель Харьковской области.


// Полиция

К Холодногорскому отделу полиции обратилась 49-летняя женщина. Она сообщила, что вечером в сквере на улице Полтавский шлях неизвестный отобрал у нее мобильный.

Оперативники Холодногорского отдела полиции установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Харьковской области.

Вещественное доказательство изъято.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  полиция, вор, харьков
 
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