В Холодногорском районе полицейские задержали «телефонного» вора

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Гороскоп по знакам Зодиака на 19 июня Звезды против рискованных экспериментов. Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 19 июня Утром облака займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков, дневной максимум – до 30 градусов тепла