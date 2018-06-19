19.06.2018 12:46

В Харькове обнаружена «неожиданная находка»

Боеприпасы времен Второй мировой войны увидел на улице Новый быт прохожий.



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Событие произошло 15 июня. У мусорного бака человек заметил предметы, похожие на снаряды, в ржавом состоянии. Боеприпасы находились на расстоянии около 50 метров от жилого дома.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и специалисты взрывотехнической службы. Снаряд вывезли с места происшествия. Эвакуация людей не проводилась.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета Холодногорского отдела полиции.