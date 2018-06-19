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19.06.2018  13:15   

На Харьковщине конфликт «решили» с помощью ножа

17 июня 66-летний житель поселка Андреевка Балаклейского района во время ссоры нанес родственнику ножевое ранение.


// dpchas.com.ua

В результате полученных травм 48-летний мужчина был госпитализирован в больницу. В Балаклейский отдел полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним с проникающим ножевым ранением живота доставлен житель поселка Донец.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководителями подразделения. Полицейские установили, что во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. В результате отчим нанес пасынку удар ножом.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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