На Харьковщине конфликт «решили» с помощью ножа

17 июня 66-летний житель поселка Андреевка Балаклейского района во время ссоры нанес родственнику ножевое ранение.
В результате полученных травм 48-летний мужчина был госпитализирован в больницу. В Балаклейский отдел полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним с проникающим ножевым ранением живота доставлен житель поселка Донец.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководителями подразделения. Полицейские установили, что во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. В результате отчим нанес пасынку удар ножом.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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