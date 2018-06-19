Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства отравления 13-летней девочки

По предварительным данным, девушка приняла препараты для похудения. В настоящее время медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Немышлянского отдела полиции 17 июня около 11:00.
Предварительно установлено, что 13-летняя девочка по месту жительства выпила таблетки с целью похудения. После приема средств ей стало плохо, и она в тяжелом состоянии была доставлена в реанимационное отделение Харьковской областной детской клинической больницы.
«Данное событие внесено в журнал единого реестра заявлений и сообщений», - рассказал заместитель начальника Немышлянская ОП полковник полиции Сергей Волобуев.
В настоящее время ребенок переведен в аллергологическое отделение, ее жизни ничего не угрожает.
Полицейские проводят тщательную проверку для выяснения всех обстоятельств отравления девушки.
Звезды против рискованных экспериментов. Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Утром облака займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков, дневной максимум – до 30 градусов тепла
15 лет назад, в 2003 году, в Нью-Йорке в универмаге «Мейсис» прошёл первый в мире флэшмоб под названием «Любовный ковер для загородной коммуны».
влажн.:
давл.:
ветер: