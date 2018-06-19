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19.06.2018  13:45   

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства отравления 13-летней девочки

По предварительным данным, девушка приняла препараты для похудения. В настоящее время медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.


// focus.ua

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Немышлянского отдела полиции 17 июня около 11:00.

Предварительно установлено, что 13-летняя девочка по месту жительства выпила таблетки с целью похудения. После приема средств ей стало плохо, и она в тяжелом состоянии была доставлена ​​в реанимационное отделение Харьковской областной детской клинической больницы.

«Данное событие внесено в журнал единого реестра заявлений и сообщений», - рассказал заместитель начальника Немышлянская ОП полковник полиции Сергей Волобуев.

В настоящее время ребенок переведен в аллергологическое отделение, ее жизни ничего не угрожает.

Полицейские проводят тщательную проверку для выяснения всех обстоятельств отравления девушки.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  полиция, девочка, отравление, харьков
 
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