19.06.2018 12:30

На Северной Салтовке автобус таранил припаркованные автомобили

Вмятины получили две «газели» и две легковушки.



// Патрульная полиция

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса ЛАЗ 4207 произошло около семи часов утра на улице Дружбы Народов.



По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на два припаркованных на обочине дороги автомобиля марки ГАЗ 3302. После этого автобус продолжил движение и совершил наезд на Subaru tribeka и Daewoo lanos, которые находились на площадке для парковки.



В результате происшествия никто не пострадал. В момент ДТП водителей и пассажиров в автомобилях не было.

Как сообщили в патрульной полиции, технических недостатков в транспортном средстве не обнаружено, водитель был трезв.



Патрульные оформили событие и составили административный материал о нарушении водителем автобуса правил дорожного движения, что привело к ДТП.