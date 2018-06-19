На Северной Салтовке автобус таранил припаркованные автомобили

Вмятины получили две «газели» и две легковушки.
Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса ЛАЗ 4207 произошло около семи часов утра на улице Дружбы Народов.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на два припаркованных на обочине дороги автомобиля марки ГАЗ 3302. После этого автобус продолжил движение и совершил наезд на Subaru tribeka и Daewoo lanos, которые находились на площадке для парковки.
В результате происшествия никто не пострадал. В момент ДТП водителей и пассажиров в автомобилях не было.
Как сообщили в патрульной полиции, технических недостатков в транспортном средстве не обнаружено, водитель был трезв.
Патрульные оформили событие и составили административный материал о нарушении водителем автобуса правил дорожного движения, что привело к ДТП.
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