В Харькове в результате ДТП пострадал несовершеннолетний

Авария произошла 18 июня около 23:30 на перекрестке улицы Архитектора Алешина и проспекта Александровского.
15-летний парень в бессознательном состоянии был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.
В настоящее время состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.
По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» допустил наезд на 15-летнего парня. В результате аварии пострадавший в состоянии комы был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
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