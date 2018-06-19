19.06.2018 15:45

В Харькове в результате ДТП пострадал несовершеннолетний

Авария произошла 18 июня около 23:30 на перекрестке улицы Архитектора Алешина и проспекта Александровского.



// Полиция

15-летний парень в бессознательном состоянии был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

В настоящее время состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» допустил наезд на 15-летнего парня. В результате аварии пострадавший в состоянии комы был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.