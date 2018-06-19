На харьковском предприятии сгорела фура (ФОТО)

Пожар произошел около часа ночи 19 июня на территории предприятия по переулку Вишневому, 3.
Там горел автомобиль DАF и частично прицеп на площади около 20 кв.м
Также от высокой температуры повреждены тентовое покрытие автомобиля ГАЗ 3302, который стоял рядом с фурой, на площади 6 кв.м. и мусор на площади 54 кв.м.
На ликвиджацию пожара спасателям понадобилось три часа.
Обстоятельства и причины пожара выясняются правоохранительными органами.
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