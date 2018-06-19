19.06.2018 14:00

Полиция объявила в розыск угонщика (ФОТО)

Сотрудники Основянского отдела полиции разыскивают Онищенко Олега Леонидовича, 1974 года рождения.



// Facebook

Как сообщили в Нацполиции, мужчину разыскивают за за незаконное завладение транспортным средством.

На вид злоумышленнику 42-45 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы русые короткие.



«Граждан, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 102, (057) 737-40-22 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.



