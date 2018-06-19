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19.06.2018  14:00   

Полиция объявила в розыск угонщика (ФОТО)

Сотрудники Основянского отдела полиции разыскивают Онищенко Олега Леонидовича, 1974 года рождения.


// Facebook

Как сообщили в Нацполиции, мужчину разыскивают за за незаконное завладение транспортным средством.

На вид злоумышленнику 42-45 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы русые короткие.

«Граждан, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 102, (057) 737-40-22 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  розыск, полиция, харьков
 
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