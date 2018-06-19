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19.06.2018  14:30   

Харьковчанин торговал контрафактными сигаретами через Интернет по всей Украине

Налоговая милиция Харьковщины изъяла контрафактного табака почти на 3 миллиона гривен.


// ГФС

Правоохранители установили, что 46-летний харьковчанин хранил и реализовавал незаконно изготовленные контрафактных табачных изделий, без марок акцизного налога.

Свой товар мужчина реализовывал через розничную сеть Харькова и области, Интернет и доставлял через курьерские службы доставки грузов по всей территории Украины.

Получив информацию о незаконной деятельности, сотрудники налоговой милиции проведены обыски складских помещений по адресам хранения табачных изделий.

В итоге из незаконного оборота изъяты табачные изделия в ассортименте в количестве 99500 пачек ориентировочной стоимостью 2985,0 тыс/ грн и 11 тысяч долларов США.

Возбуждено уголовное производство, внесенное в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, каналов поступления на территорию Харьковской области контрафактных табачных изделий, мест хранения и реализации, а также готовится ходатайство в суд об аресте изъятого имущества.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  табак, сигареты, контрафакт, гфс, харьков
 
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