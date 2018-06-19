19.06.2018 16:29

Чиновники погранслужбы требовали взятку у азербайджанца (ФОТО)

Во вторник военная прокуратура Харьковского гарнизона разоблачила на взятке двух должностных лиц-пограничников.



// Генпрокуратура Украины

Во время получения взятки в размере 19800 грн задержаны инспектор пограничного контроля 1 категории - начальник группы отделения инспекторов пограничной службы одного из отделов пограничной службы Харьковского пограничного отряда и начальник отделения инспекторов пограничной службы этого же отдела.



Установлено, что указанные должностные лица, требовали и получили от гражданина Азербайджанской Республики неправомерную выгоду за совершение в его интересах действий по снятию запрета въезда и попадания на территорию Украины.



Сразу после внесения в паспорт указанного гражданина сведений о въезде на территорию Украины и получения неправомерной выгоды правоохранители задержаны.



Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски.



Задержанным готовятся сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения их от занимаемых должностей.



Досудебное расследование осуществляется следователями СО Управления СБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.