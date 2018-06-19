Тройное ДТП на Героев Сталинграда (ФОТО)

Авария с потерпевшими произошла 19 июня около 11:00 в районе дома 7 по проспекту Героев Сталинграда.
Участниками столкновения стали автомобили Toyota Corolla, Opel Combo и DAF, сообщиоли в пресс-службе патрульной полиции.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека: водитель автомобиля Toyota, водитель и пассажир автомобиля Opel Combo госпитализированы в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-опeративная группа.
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