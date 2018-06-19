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19.06.2018  18:52   

Информация о минировании оказалась ложной

Эксперты осмотрели более тысячи кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 5 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.


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Напомним, что 19 июня в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в помещениях бизнес-центра на улице Свободы и магазине компьютерной техники на Московском проспекте.

Для проверки сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Полицейские провели тщательный осмотр указанных учреждений и прилегающей территории. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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