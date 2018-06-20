В Харьковском горсовете бьют окна и кидают дымовые шашки (ФОТО) ОБНОВЛЕНО

На первом этаже были выбиты окна.
В горсовете на первом этаже кидают дымовые шашки и бьют окна. Эти действия совершают молодые люди в футболках с надписью «Національний корпус».
Баллончики со слезоточивым и перцовым газом начали распылять сразу по несколько штук. Поэтому у большинства людей, кашель и раздражение слизистой.
Так же по оперативной информации известно, что в сессионном зале, где сейчас идет сессия городского совета, полностью задымленное помещение. Среди активистов замечены Дмитрий Булах, Евгений Лисичкин, Дмитрий Маринин.
На втором этаже активисты и участники «Нацкорпуса», громили все, что им попадалось. В коридоре так же посрывали фотографии предыдущих мэров Харькова. По информации из собственных источников, активисты так же прорвались во двор мэрии и устроили там потасовку.
Под зданием горисполкома находится минимум 5 полицейских автомобилей, но внутри мэрии, именно там где и происходили потасовки, не было ни одного полицейского.
Звезды советуют как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
Среда будет облачной, прояснится только к вечеру. Дневной максимум – 32 градуса тепла.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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давл.:
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