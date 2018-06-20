20.06.2018 11:49

Вышел на мирные переговоры – попал в мусорный бак! (ФОТО)

Андрей Руденко вышел к активистам на мирные переговоры.



// UA: Харків

Активисты в футболках с надписью «Национальный корпус», которые сегодня утром устроили погром в здании мэрии, бросили в мусорный бак Андрея Руденко.

Это произошло с тыльной стороны городского совета. Заместителя Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства силой запихивали в мусорный бак, при этом параллельно избивали всем, что попадалось им под руку.

Бак, активисты выкотили на дорогу. После этого Андрей Руденко самостоятельно выбрался из бака.