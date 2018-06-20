Вышел на мирные переговоры – попал в мусорный бак! (ФОТО)

Андрей Руденко вышел к активистам на мирные переговоры.
Активисты в футболках с надписью «Национальный корпус», которые сегодня утром устроили погром в здании мэрии, бросили в мусорный бак Андрея Руденко.
Это произошло с тыльной стороны городского совета. Заместителя Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства силой запихивали в мусорный бак, при этом параллельно избивали всем, что попадалось им под руку.
Бак, активисты выкотили на дорогу. После этого Андрей Руденко самостоятельно выбрался из бака.
Звезды советуют как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
Среда будет облачной, прояснится только к вечеру. Дневной максимум – 32 градуса тепла.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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