20.06.2018 12:45

Под Харьковом спасатели ликвидировали 3 пожара в частных домах (ФОТО)

19 июня спасатели Дергачевщины ликвидировали 3 пожара в частных домах.



// ГСЧС

Первая из них произошла в 12:27 в поселке Слатино. Там горели сразу 2 частные дома под № 7 и № 7а по ул. Мира. 3 пожарно-спасательных отделения сразу отправились к месту вызова. Но, как оказалось, сообщение было несколько поздно. На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла уже около 160 кв.м. Пламя охватило почти всю крышу одного из домов и жилые помещения в объеме чердака другого, вплотную пристроенного здания. Для полной ликвидации этого пожара спасателям понадобилось 2:00 43 минуты.

По предварительным данным причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки.

Другие 2 пожара произошли предварительно через занесение открытого источника огня извне.

В 13:36 пожарные выехали на тушение частного дома на ул. Центральной, 36 в селе Малые Проходы. Он горел на площади 40 кв.м. Ликвидация огня состоялась в 16:20. На месте происшествия работали 2 пожарно-спасательные подразделения.

Последний пожар в частном доме возник в 22:33 в селе Протопоповка Малонизянський, площадь которого составила 50 кв.м. В 2:35 спасатели справились с ней.

Пострадавших в результате одной из пожаров нет.