В центре Харькова полиция изъяла у молодого парня наркотики

В ходе осмотра у 18-летнего гражданина другого государства был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения.
На улице Чайковской наряд полиции остановил мужчину, который подозрительно себя вел. В ходе личного досмотра у него был обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Со слов парня, наркотик он хранил для собственного потребления.
Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции изъяли указанное вещество, и направила на экспертное исследование.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Звезды советуют как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
Среда будет облачной, прояснится только к вечеру. Дневной максимум – 32 градуса тепла.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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