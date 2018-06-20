Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова полиция изъяла у молодого парня наркотики
20.06.2018  16:45   

В центре Харькова полиция изъяла у молодого парня наркотики

В ходе осмотра у 18-летнего гражданина другого государства был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения.


// dpchas.com.ua

На улице Чайковской наряд полиции остановил мужчину, который подозрительно себя вел. В ходе личного досмотра у него был обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Со слов парня, наркотик он хранил для собственного потребления.

Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции изъяли указанное вещество, и направила на экспертное исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  полиция, парень, харьков, наркотики
 
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