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20.06.2018  13:27   

Полиция не нашла, кого задержать во время беспорядков в горсовете

Открыто уголовное производство по статье «хулиганство».


// Нацполиция

Информация о том, что группа неизвестных лиц распыляет неустановленное вещество у здания городского совета и совершает правонарушения, поступила в Шевченковский отдел полиции 20 июня в 10:10.

Правоохранители, выехавшие на место событий, установили, что накануне группа из 20 человек, представителей общественной организации, подали официальную заявку на участие в заседании сессии городского совета Харькова. Сегодня утром они пришли к админзданию с соответствующими документами с намерениями посетить заседание для решения нескольких актуальных вопросов. Охрана пропустила лишь двух человек, возник конфликт между двумя сторонами, во время которого представители охранной фирмы распылили неизвестное вещество.

На данный момент в медицинские учреждения за помощью никто из граждан не обращался, задержанных нет.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По открытому уголовному производству проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий: устанавливаются все обстоятельства происшествия, участники конфликта и свидетели. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Проверка продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  сессия, горсовет, хулиганство, полиция, харьков
 
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