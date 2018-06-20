20.06.2018 13:27

Полиция не нашла, кого задержать во время беспорядков в горсовете

Открыто уголовное производство по статье «хулиганство».



// Нацполиция

Информация о том, что группа неизвестных лиц распыляет неустановленное вещество у здания городского совета и совершает правонарушения, поступила в Шевченковский отдел полиции 20 июня в 10:10.



Правоохранители, выехавшие на место событий, установили, что накануне группа из 20 человек, представителей общественной организации, подали официальную заявку на участие в заседании сессии городского совета Харькова. Сегодня утром они пришли к админзданию с соответствующими документами с намерениями посетить заседание для решения нескольких актуальных вопросов. Охрана пропустила лишь двух человек, возник конфликт между двумя сторонами, во время которого представители охранной фирмы распылили неизвестное вещество.



На данный момент в медицинские учреждения за помощью никто из граждан не обращался, задержанных нет.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.



По открытому уголовному производству проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий: устанавливаются все обстоятельства происшествия, участники конфликта и свидетели. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Проверка продолжается.