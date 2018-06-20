20.06.2018 13:29

Во время погрома спасатели эвакуировали из здания горсовета 300 человек (ФОТО)

Сотрудникам ГСЧС сообщили, что в фойе на первом этаже была использована дымовая шашка.



// ГСЧС

Сообщение о чрезвычайном происшествии во время сессии Харьковского городского совета поступило в в 10:07. Сотрудники ГСЧС прибыли на место в 10:15.



На вызов выезжали два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах, 2 автолестницы и автомобиль газодымозащитной службы.



Спасатели установили наличие сильного задымления помещений с 1-го по 4-й этаж.

Ввиду опасности дымовых газов, сразу была организована эвакуация людей на свежий воздух с 1-й по 6-й этаж. Всего были эвакуированы около 300 человек.

Как сообщили в Нацполиции, в медицинские учреждения за помощью никто из граждан не обращался,