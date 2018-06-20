Главная Новости Криминал и происшествия Во время погрома спасатели эвакуировали из здания горсовета 300 человек (ФОТО)
20.06.2018  13:29   

Во время погрома спасатели эвакуировали из здания горсовета 300 человек (ФОТО)

Сотрудникам ГСЧС сообщили, что в фойе на первом этаже была использована дымовая шашка.


// ГСЧС

Сообщение о чрезвычайном происшествии во время сессии Харьковского городского совета поступило в в 10:07. Сотрудники ГСЧС прибыли на место в 10:15.

На вызов выезжали два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах, 2 автолестницы и автомобиль газодымозащитной службы.

Спасатели установили наличие сильного задымления помещений с 1-го по 4-й этаж.

Ввиду опасности дымовых газов, сразу была организована эвакуация людей на свежий воздух с 1-й по 6-й этаж. Всего были эвакуированы около 300 человек.

Как сообщили в Нацполиции, в медицинские учреждения за помощью никто из граждан не обращался,

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  сессия, горсовет, погром, харьков
 
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