Во время погрома спасатели эвакуировали из здания горсовета 300 человек (ФОТО)

Сотрудникам ГСЧС сообщили, что в фойе на первом этаже была использована дымовая шашка.
Сообщение о чрезвычайном происшествии во время сессии Харьковского городского совета поступило в в 10:07. Сотрудники ГСЧС прибыли на место в 10:15.
На вызов выезжали два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах, 2 автолестницы и автомобиль газодымозащитной службы.
Спасатели установили наличие сильного задымления помещений с 1-го по 4-й этаж.
Ввиду опасности дымовых газов, сразу была организована эвакуация людей на свежий воздух с 1-й по 6-й этаж. Всего были эвакуированы около 300 человек.
Как сообщили в Нацполиции, в медицинские учреждения за помощью никто из граждан не обращался,
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