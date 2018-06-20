Полиция сообщила о пострадавших во время беспорядков у горсовета

Две женщины обратились к медикам с отравлением.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. По ранее озвученной информации пострадавших во время беспорядков в здании горсовета не было.
«В медицинские учреждения за помощью обратились две женщины 45 и 51 лет с предварительным диагнозом отравление», – говорится в сообщении.
Напомним, сотрудники ГСЧС эвакуировали из здания мэрии 300 человек.
«Задержанных нет. В органы полиции какие-либо заявления от граждан не поступали», – сообщили правоохранители.
Информация о произошедшем внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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