20.06.2018 13:53

Полиция сообщила о пострадавших во время беспорядков у горсовета

Две женщины обратились к медикам с отравлением.



// Facebook/Вячеслав Хитрин

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. По ранее озвученной информации пострадавших во время беспорядков в здании горсовета не было.

«В медицинские учреждения за помощью обратились две женщины 45 и 51 лет с предварительным диагнозом отравление», – говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники ГСЧС эвакуировали из здания мэрии 300 человек.

«Задержанных нет. В органы полиции какие-либо заявления от граждан не поступали», – сообщили правоохранители.

Информация о произошедшем внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По открытому уголовному производству проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий: устанавливаются все обстоятельства происшествия, участники конфликта и свидетели. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Проверка продолжается.