Харьковчанин торговал детским порно, скачанным из Интернета (ФОТО)

За распространение запрещенной продукции мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.
Преступную деятельность видеодельца разоблачили детективы следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с киберполицейскими.
Установлено, что задержанный рассылал желающим через Интернет видеопродукцию, которая согласно заключению судебно-искусствоведческой экспертизы содержит признаки детского порно.
В ходе санкционированного обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты компьютерная техника и соответствующие видеоматериалы.
Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного вида преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к изготовлению незаконной видеопродукции.
Звезды советуют как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
Среда будет облачной, прояснится только к вечеру. Дневной максимум – 32 градуса тепла.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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