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20.06.2018  14:30   

Харьковчанин торговал детским порно, скачанным из Интернета (ФОТО)

За распространение запрещенной продукции мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.


// Нацполиция

Преступную деятельность видеодельца разоблачили детективы следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с киберполицейскими.

Установлено, что задержанный рассылал желающим через Интернет видеопродукцию, которая согласно заключению судебно-искусствоведческой экспертизы содержит признаки детского порно.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты компьютерная техника и соответствующие видеоматериалы.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного вида преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к изготовлению незаконной видеопродукции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  видео, порнография, полиция, харьков
 
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