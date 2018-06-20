20.06.2018 14:30

Харьковчанин торговал детским порно, скачанным из Интернета (ФОТО)

За распространение запрещенной продукции мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.



// Нацполиция

Преступную деятельность видеодельца разоблачили детективы следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с киберполицейскими.



Установлено, что задержанный рассылал желающим через Интернет видеопродукцию, которая согласно заключению судебно-искусствоведческой экспертизы содержит признаки детского порно.



В ходе санкционированного обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты компьютерная техника и соответствующие видеоматериалы.



Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного вида преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.



Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к изготовлению незаконной видеопродукции.