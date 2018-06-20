Главная Новости Криминал и происшествия Недисциплинированный пешеход погиб под колесами Volkswagen
20.06.2018  16:29   

Недисциплинированный пешеход погиб под колесами Volkswagen

Мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте.


// Нацполиция

ДТП произошло на улице Рыбалко ночью 19 июня.

22-летний водитель автомобиля «Volkswagen» совершил наезд на 43-летнего пешехода, который погиб на месте происшествия.

По прендварительным данным, мужчина неожиданно вышел на проезжую часть и пытался перейти улицу в неустановленном для этого месте.

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.06 Криминал и происшествия В Харькове в результате ДТП пострадал несовершеннолетний 19.06 Криминал и происшествия Тройное ДТП на Героев Сталинграда (ФОТО) 19.06 Криминал и происшествия На Северной Салтовке автобус таранил припаркованные автомобили
 
 

Видео

"Преследование Кернеса - это бартер, для того чтобы Антон Геращенко получил место в парламенте" - экс-супруга советника министра МВД
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 