Недисциплинированный пешеход погиб под колесами Volkswagen

Мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте.
ДТП произошло на улице Рыбалко ночью 19 июня.
22-летний водитель автомобиля «Volkswagen» совершил наезд на 43-летнего пешехода, который погиб на месте происшествия.
По прендварительным данным, мужчина неожиданно вышел на проезжую часть и пытался перейти улицу в неустановленном для этого месте.
Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Звезды советуют как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
Среда будет облачной, прояснится только к вечеру. Дневной максимум – 32 градуса тепла.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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