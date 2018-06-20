20.06.2018 16:29

Недисциплинированный пешеход погиб под колесами Volkswagen

Мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте.



// Нацполиция

ДТП произошло на улице Рыбалко ночью 19 июня.



22-летний водитель автомобиля «Volkswagen» совершил наезд на 43-летнего пешехода, который погиб на месте происшествия.

По прендварительным данным, мужчина неожиданно вышел на проезжую часть и пытался перейти улицу в неустановленном для этого месте.



Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.