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20.06.2018  18:01   

Преподавателя колледжа задержали на взятке от студента (ФОТО)

За 4 тысячи гривен педагог обещал содействие в защите диплома.


// Нацполиция

Преподаватель одного из колледжей Харькова был уличен в преступлении 18 июня сразу после получения неправомерной выгоды.

Злоумышленник получил взятку в сумме 4000 гривен за содействие в защите дипломной работы. Оперативные следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Вещественные доказательства изъяты.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со специальной конфискацией.

Следователь, по согласованию с прокурором обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении преподавателя колледжа меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взятка, полиция, харьков
 
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