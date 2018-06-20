Преподавателя колледжа задержали на взятке от студента (ФОТО)

За 4 тысячи гривен педагог обещал содействие в защите диплома.
Преподаватель одного из колледжей Харькова был уличен в преступлении 18 июня сразу после получения неправомерной выгоды.
Злоумышленник получил взятку в сумме 4000 гривен за содействие в защите дипломной работы. Оперативные следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Вещественные доказательства изъяты.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со специальной конфискацией.
Следователь, по согласованию с прокурором обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении преподавателя колледжа меры пресечения.
Следственные действия продолжаются.
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