21.06.2018 10:31

В Харькове «пьяный» Lexus влетел в CHEVROLET

Около 22:00 20 июня патрульные получили вызов на улицу Шевченко, 327. Прибыв по указанному адресу, было обнаружено ДТП без пострадавших.



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По предварительной информации, около 21:30 водитель авто «Lexus» не убедился в безопасности движения и не придерживался безопасного интервала, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «CHEVROLET Lacetti». В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Во время оформления происшествия у водителя «Lexus» не оказалось водительского удостоверения. Кроме этого, инспекторы обнаружили в водителя признаки алкогольного опьянения. В результате освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении у водителя «Lexus» было зафиксировано 1,12 промилле, что значительно превышает допустимую норму более чем в 5 раз.

В результате на водителя полицейские составили протоколы по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) и ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения), а также постановление по ст. 126 КУоАП (управление транспортным Забом без соответствующих документов).

В дальнейшем административные материалы будут переданы в суд.