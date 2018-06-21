21.06.2018 11:19

По факту хулиганских действий под стенами Харьковского горсовета открыто уголовное производство

Напомним, что информация о том, что группа неизвестных лиц распыляет неустановленное вещество у здания городского совета и совершает правонарушения, поступила в Шевченковский отдела полиции 20 июня в 10:10.



// Городской Дозор

По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения следственных действий в правоохранительные органы обратился заместитель городского головы и группа депутатов одной из партий с заявлениями относительно хулиганских действий со стороны неизвестных лиц. Они должным образом зарегистрированы в журнале единого учета правонарушений и присоединены к материалам уголовного производства, открытого 20 июня при факте хулиганства.

Сейчас полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшествия, участники конфликта и свидетели. Следственные действия продолжаются.