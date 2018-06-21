Главная Новости Криминал и происшествия В Лозовском районе полицейские разоблачили группу лиц в совершении краж (ФОТО)
21.06.2018  14:15   

В Лозовском районе полицейские разоблачили группу лиц в совершении краж (ФОТО)

Злоумышленники обокрали 6 домов. Своими действиями они нанесли потерпевшим материальный ущерб на общую сумму около 30 тыс. грн.


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В течение марта-апреля в Лозовской отдел полиции обращались местные жители. Граждане сообщали о кражах из их квартир. С помещений пострадавших исчезали деньги, золотые изделия и бытовая техника.

В ходе проведения оперативно-следственных действий полицейские установили причастность к совершению уголовного преступления трех человек. Ими оказались 27, 29 и 38-летние местные жители.

Установлено, что злоумышленники проникали в квартиры с помощью отмычек и преимущественно утром, когда хозяева квартир шли на работу.

19 июня по месту жительства фигурантов уголовных правонарушений были проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства. Часть вещей воры успели продать, а деньги потратили на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  полиция, кража, харьков
 
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