В Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки

ЧП произошло на улице Сухумской, 24.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, информация об инциденте поступила 21 июня в 12:15.
Предположительно, мужчина выпал с 10-го этажа многоэтажки. От полученных травм скончался на месте.
Его личность не установлена. На вид погибшему 40-50 лет.
Информация о случившемся внесена в журнал единого учета правонарушений.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Звезды обещают хороший день для того, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Дневной максимум – 30 градусов тепла.
21 июня в 12 часов 7 минут наступит астрономическое лето.
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