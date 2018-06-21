21.06.2018 14:11

В Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки

ЧП произошло на улице Сухумской, 24.



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Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, информация об инциденте поступила 21 июня в 12:15.



Предположительно, мужчина выпал с 10-го этажа многоэтажки. От полученных травм скончался на месте.

Его личность не установлена. На вид погибшему 40-50 лет.

Информация о случившемся внесена в журнал единого учета правонарушений.

Обстоятельства произошедшего выясняются.