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21.06.2018  14:11   

В Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки

ЧП произошло на улице Сухумской, 24.


// google.com/maps

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, информация об инциденте поступила 21 июня в 12:15.

Предположительно, мужчина выпал с 10-го этажа многоэтажки. От полученных травм скончался на месте.

Его личность не установлена. На вид погибшему 40-50 лет.

Информация о случившемся внесена в журнал единого учета правонарушений.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Тэги:  выпрыгнул из окна, харьков
 
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