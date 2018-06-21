Полиция ищет женщину со шрамом (ФОТО)

Сотрудники Первомайского отдела полиции разыскивают Татьяну Титоренко, 1982 года рождения.
2 июня Титоренко ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Женщина и раньше неоднократно уходила из дома, отметили в полиции.
У ТИтаренко шрам на лице и на обоих предплечьях, рост около 167 см, волосы черные, глаза темные.
«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим вас сообщить в Первомайский отдел полиции по телефонам: 102, (05748) 3-21-12, 066-543-94-66 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Звезды обещают хороший день для того, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Дневной максимум – 30 градусов тепла.
21 июня в 12 часов 7 минут наступит астрономическое лето.
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