22.06.2018 12:57

Мотоцикл попал под поезд: погибли два человека

Авария произошла 21 июня около 18:30 на железнодорожном перегоне «18-й километр» возле села Кругляковка Купянского района.



// Нацполиция

На железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда направлением «Светогорск – Купянск-Узловой» под управлением 37-летнего машиниста с мотоциклом «Ява».

В результате ДТП 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка транспортного средства получили травмы, несовместимые с жизнью. В Нацполиции отметили, что погибшие не родственники.

Движение поездов на этом участке закрывалось на час.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.