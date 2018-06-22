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22.06.2018  12:57   

Мотоцикл попал под поезд: погибли два человека

Авария произошла 21 июня около 18:30 на железнодорожном перегоне «18-й километр» возле села Кругляковка Купянского района.


// Нацполиция

На железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда направлением «Светогорск – Купянск-Узловой» под управлением 37-летнего машиниста с мотоциклом «Ява».

В результате ДТП 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка транспортного средства получили травмы, несовместимые с жизнью. В Нацполиции отметили, что погибшие не родственники.

Движение поездов на этом участке закрывалось на час.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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