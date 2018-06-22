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22.06.2018  14:24   

ДТП на Основе: пострадал водитель «копейки» (ФОТО)

Авария произошла около девяти часов вечера 21 июня на пр. Гагарина, 286.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, участниками ДТП стали автомобили ВАЗ-2101 и ВАЗ-2117.

В результате столкновения в больницу был госпитализирован водитель автомобиля ВАЗ-2101.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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