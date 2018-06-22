ДТП на Основе: пострадал водитель «копейки» (ФОТО)

Авария произошла около девяти часов вечера 21 июня на пр. Гагарина, 286.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, участниками ДТП стали автомобили ВАЗ-2101 и ВАЗ-2117.
В результате столкновения в больницу был госпитализирован водитель автомобиля ВАЗ-2101.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративная группа.
Если вы хотите провести сегодняшний день спокойно и гармонично, то звезды советуют вам по возможности не браться за большие и, тем более, ответственные дела.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня, и так будет до самого вечера. Без осадков. Дневной максимум – 32 градуса тепла
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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