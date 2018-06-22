22.06.2018 16:01

Рецидивист пять раз вырезал кабель из одного и того же дома

За кражи телефонного кабеля мужчину задержали в Новобаварском районе Харькова.



// Нацполиция

Правоохранители установили, что 34-летний ранее неоднократно судимый харьковчанин пять раз проникал в подвальное помещение многоэтажки на Профсоюзном бульваре. Оттуда он вырезал кабель одной из коммуникационных компаний, после чего сдавал его на металлолом.



Сейчас правонарушитель содержится в изоляторе временного содержания. Проверяется его причастность к совершению других аналогичных преступлений.



Следователем Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.