Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке на нерегулиремом пешеходном переходе сбили 4-летнего мальчика: ребенок в коме
22.06.2018  15:12   

На Салтовке на нерегулиремом пешеходном переходе сбили 4-летнего мальчика: ребенок в коме

Авария произошла 22 июня в раоне дома 134 на проспекте Тракторостроителей.


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По предварительной информации, водитель автомобиля «Skoda» на пешеходном переходе совершил наезд на ребенка.

С травмой головы мальчик госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Ребенок находится в коме.

По адресу работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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