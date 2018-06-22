На Салтовке на нерегулиремом пешеходном переходе сбили 4-летнего мальчика: ребенок в коме

Авария произошла 22 июня в раоне дома 134 на проспекте Тракторостроителей.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Skoda» на пешеходном переходе совершил наезд на ребенка.
С травмой головы мальчик госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Ребенок находится в коме.
По адресу работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Если вы хотите провести сегодняшний день спокойно и гармонично, то звезды советуют вам по возможности не браться за большие и, тем более, ответственные дела.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня, и так будет до самого вечера. Без осадков. Дневной максимум – 32 градуса тепла
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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