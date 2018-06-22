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22.06.2018  17:29   

Чистоплотный хозяин сжег крышу соседского гаража

Хозяева соседнего дома сжигали мусор на своем участке. Пламя набрало силу и перекинулось на крышу гаража.


// ГСЧС

Утром 22 июня пожарных вызвали в поселок Малая Даниловка. .

Два пожарных расчета, прибывшие на место, увидели, что горит крыша гаража во дворе № 76 на площади 40 кв.м.

Спасатели немедленно приняли меры по ликвидации огня и уже через полчаса локализовали его распространение.

Внутрь гаража, где хранились различные предметы домашнего обихода, огонь не попал. Также была спасена соседняя хозяйственная постройка.

В течение часа пожар был ликвидирован полностью.

Как отметили в ГУ ГСЧС, всего в течение года на Харьковщине произошло уже более 1400 пожаров, связанных с горением мусора, сухой травы, хвойной подстилки, камыша и сухих веток. Причиной их неосторожность при обращении с огнем и умышленно сжигания сухой растительности и мусора.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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