22.06.2018 17:29

Чистоплотный хозяин сжег крышу соседского гаража

Хозяева соседнего дома сжигали мусор на своем участке. Пламя набрало силу и перекинулось на крышу гаража.



// ГСЧС

Утром 22 июня пожарных вызвали в поселок Малая Даниловка. .

Два пожарных расчета, прибывшие на место, увидели, что горит крыша гаража во дворе № 76 на площади 40 кв.м.



Спасатели немедленно приняли меры по ликвидации огня и уже через полчаса локализовали его распространение.

Внутрь гаража, где хранились различные предметы домашнего обихода, огонь не попал. Также была спасена соседняя хозяйственная постройка.

В течение часа пожар был ликвидирован полностью.



Как отметили в ГУ ГСЧС, всего в течение года на Харьковщине произошло уже более 1400 пожаров, связанных с горением мусора, сухой травы, хвойной подстилки, камыша и сухих веток. Причиной их неосторожность при обращении с огнем и умышленно сжигания сухой растительности и мусора.