Чистоплотный хозяин сжег крышу соседского гаража

Хозяева соседнего дома сжигали мусор на своем участке. Пламя набрало силу и перекинулось на крышу гаража.
Утром 22 июня пожарных вызвали в поселок Малая Даниловка. .
Два пожарных расчета, прибывшие на место, увидели, что горит крыша гаража во дворе № 76 на площади 40 кв.м.
Спасатели немедленно приняли меры по ликвидации огня и уже через полчаса локализовали его распространение.
Внутрь гаража, где хранились различные предметы домашнего обихода, огонь не попал. Также была спасена соседняя хозяйственная постройка.
В течение часа пожар был ликвидирован полностью.
Как отметили в ГУ ГСЧС, всего в течение года на Харьковщине произошло уже более 1400 пожаров, связанных с горением мусора, сухой травы, хвойной подстилки, камыша и сухих веток. Причиной их неосторожность при обращении с огнем и умышленно сжигания сухой растительности и мусора.
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22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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