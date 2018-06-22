Сеть игровых салонов маскировалась под вывеской игровых клубов (ФОТО)

В Харькове прекратили деятельность пяти игровых салонов.
Сеть заведений функционировала под видом харьковских интернет-клубов, в которых был организован доступ к азартным играм.
Факт преступной деятельности задокументировали работники Управления защиты экономики и следственного управления ГУНП в Харьковской области в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.
Во время проведения санкционированных обысков работники полиции изъяли 160 единиц компьютерной техники, почти 18 500 гривен, черновые записи, 25 телевизоров и другую технику.
В настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются лица, причастные к организации незаконной деятельности игорного бизнеса.
Если вы хотите провести сегодняшний день спокойно и гармонично, то звезды советуют вам по возможности не браться за большие и, тем более, ответственные дела.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня, и так будет до самого вечера. Без осадков. Дневной максимум – 32 градуса тепла
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
влажн.:
давл.:
ветер: