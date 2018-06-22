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22.06.2018  19:31   

Сеть игровых салонов маскировалась под вывеской игровых клубов (ФОТО)

В Харькове прекратили деятельность пяти игровых салонов.


// Нацполиция

Сеть заведений функционировала под видом харьковских интернет-клубов, в которых был организован доступ к азартным играм.

Факт преступной деятельности задокументировали работники Управления защиты экономики и следственного управления ГУНП в Харьковской области в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения санкционированных обысков работники полиции изъяли 160 единиц компьютерной техники, почти 18 500 гривен, черновые записи, 25 телевизоров и другую технику.

В настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются лица, причастные к организации незаконной деятельности игорного бизнеса.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  иговой салон, полиция, харьков
 
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