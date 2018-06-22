В реке под Харьковом утонули двое парней

16 и 18-летние подростки погибли во время купания в реке Сухой Торец в городе Барвенково.
9 июня в Барвенковское отделение полиции обратились двое местных жителей. Они рассказали о том, что их дети пошли гулять и не вернулись домой.
Как выяснилось, ребята решили в жаркий день искупаться в местной реке. Сегодня их тела были найдены водолазами на дне водоема.
Информация по данному факту была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «безвести пропавший» Уголовного кодекса Украины.
Сейчас работники Барвенковского отделения полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.
Если вы хотите провести сегодняшний день спокойно и гармонично, то звезды советуют вам по возможности не браться за большие и, тем более, ответственные дела.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня, и так будет до самого вечера. Без осадков. Дневной максимум – 32 градуса тепла
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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