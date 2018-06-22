Главная Новости Криминал и происшествия В реке под Харьковом утонули двое парней
22.06.2018  19:38   

В реке под Харьковом утонули двое парней

16 и 18-летние подростки погибли во время купания в реке Сухой Торец в городе Барвенково.


// Facebook

9 июня в Барвенковское отделение полиции обратились двое местных жителей. Они рассказали о том, что их дети пошли гулять и не вернулись домой.

Как выяснилось, ребята решили в жаркий день искупаться в местной реке. Сегодня их тела были найдены водолазами на дне водоема.

Информация по данному факту была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «безвести пропавший» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас работники Барвенковского отделения полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  утонул, полиция, харьков
 
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