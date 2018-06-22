В реке под Харьковом утонули двое парней

22.06.2018 19:38

16 и 18-летние подростки погибли во время купания в реке Сухой Торец в городе Барвенково.

9 июня в Барвенковское отделение полиции обратились двое местных жителей. Они рассказали о том, что их дети пошли гулять и не вернулись домой.

Как выяснилось, ребята решили в жаркий день искупаться в местной реке. Сегодня их тела были найдены водолазами на дне водоема.