ДТП в Харькове, «спешащий» Volkswagen не пропустил BMW (ФОТО)

22 июня 2018 около 23:30 на пр. Льва Ландау, 2/3 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
По предварительной информации водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» при развороте не учел дорожной обстановки, не предоставил дорогу автомобилю «BMW 7352», который двигался во встречном направлении и совершил с ним столкновение.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля «Volkswagen Jetta» патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал в дальнейшем будет направлен в суд.
День зато зовет к приключениям/ Приготовьтесь к тому, что ваши планы могут быть в любой момент нарушены вами же самими.
Жаркая суббота закончится ливнями, и в воскресенье станет ощутимо прохладнее.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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