23.06.2018 14:15

ДТП в Харькове, «спешащий» Volkswagen не пропустил BMW (ФОТО)

22 июня 2018 около 23:30 на пр. Льва Ландау, 2/3 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.



// Полиция

По предварительной информации водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» при развороте не учел дорожной обстановки, не предоставил дорогу автомобилю «BMW 7352», который двигался во встречном направлении и совершил с ним столкновение.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля «Volkswagen Jetta» патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал в дальнейшем будет направлен в суд.