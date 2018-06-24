Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове BMW врезался в столб, есть пострадавшие (ФОТО)
24.06.2018  12:30   

В Харькове BMW врезался в столб, есть пострадавшие (ФОТО)

Около 6:00 утра 24 июня патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшими на перекрестке ул. Гвардейцев Широнинцев и ул. Валентиновской.


// Полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля «BMW 730» не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

В результате ДТП в больницу были госпитализированы водитель и пассажир автомобиля.

Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства ДТП.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков
 
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