В Харькове BMW врезался в столб, есть пострадавшие (ФОТО)

Около 6:00 утра 24 июня патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшими на перекрестке ул. Гвардейцев Широнинцев и ул. Валентиновской.
По предварительной информации, водитель автомобиля «BMW 730» не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.
В результате ДТП в больницу были госпитализированы водитель и пассажир автомобиля.
Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства ДТП.
Все, вы сможете осуществить сегодня, на следующий день может оказаться уже не по плечу. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Жаркая суббота закончится ливнями, и в воскресенье станет ощутимо прохладнее.
Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечается День молодежи в Украине.
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