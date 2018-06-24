24.06.2018 16:50

На Харьковщине задержали наркоторговца

41-летний житель Змиевского района сбыл шприц с жидкостью бурого цвета, похожей на опий ацетилированный.



// Полиция

По словам начальника районной полиции Кирилла Щербинского, оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе осмотра у 41-летнего жителя поселка Слобожанское обнаружили 200 гривен, которые он получил от сбыта наркотика.

Также установлено, что преступник изготавливал опий ацетилированный по месту жительства.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.